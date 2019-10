Die Auszeichnung zur „Umweltschule in Europa“ nahmen (von links) Marek Kruse, Philipp Rüther, Margret Korte, Lena Sürken und Michaela Mecklenburg von Melanie Cronshagen entgegen. Foto: Hermann Sürken

Papenburg/Osnabrück. „Umweltschule in Europa“ – so darf sich die Michaelschule in Papenburg seit Oktober offiziell nennen. Das Label zeichnet die Oberschule für ihren Einsatz beim Klima- und Umweltschutz aus. In Zukunft will die Schule weitere Projekte in den Bereichen Nachhaltigkeit, Mobilität und Energie verfolgen.