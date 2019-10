Papenburg. Am Wochenende der Zeitumstellung gibt es im nördlichen Emsland viele Konzerte, ein Musical, eine plattdeutsche Lesung und eine Messe für Frauen.

Am Samstag, 26. Oktober, findet im Hotel Hilling am Papenburger Obenende von 11 bis 17 Uhr die Messe „Female Dreams“ statt. Für die Erfüllung der „weiblichen Träume“ wollen rund 40 Aussteller mit ihrer Auswahl sorgen. Der Eintritt kostet 3 Euro pro Person.

Die Kultband „Hoofbeats“ spielt am Samstag, 26. Oktober, um 21 Uhr im Alten Güterbahnhof in Papenburg. Das Konzert steht unter dem Motto „And the beat goes on“. Die sechs Musiker möchten das Publikum mit einer Auswahl aus 50 Jahren Rock- und Popgeschichte unterhalten. Karten kosten an der Veranstaltungskasse 8 Euro.

Bluesabend und plattdeutsches Konzert

Im Bürgerzentrum, Bethlehem rechts 47, findet am Samstag, 26. Oktober, ab 20 Uhr ein Bluesabend statt. Auftreten werden Gitarrist und Sänger „Lonesome Wulf“ – mit dem Harpspieler Frank Howorka als besonderem Gast. Den zweiten Teil des Abends bestreitet die Band „Mojo del'Luxe“. Karten kosten an der Abendkasse 8 Euro.

Ebenfalls am Samstag gibt es um 19.30 Uhr im Arkadenhaus ein plattdeutsches Konzert mit Sabine Hermann und Martin Flindt. „Neje olle Welt“ heißt das Programm, das im Rahmen des Festivals „PlattSatt“ der Emsländischen Landschaft in Kooperation mit dem Arkadenhaus stattfindet. Karten kosten 7 Euro an der Abendkasse.

Eine Schlagernacht für den guten Zweck findet am Samstag, 26. Oktober, ab 19.30 Uhr, in der Gaststätte Schulte-Lind statt. Mit dabei sind das Duo "Klaus & Klaus", das Duo "Leuchtfeier" und die Showband "Fresas" sowie die Schlagersängerinnen Monika Klaassen und Sabrina Stern. Karten kosten an der Abendkasse 22 Euro und der Reinerlös geht an den Verein Leukin.

Woodstock im Forum Alte Werft

Papenburg Kultur präsentiert am Sonntag, 27. Oktober, um 20 Uhr in der Stadthalle Forum Alte Werft das Musical „Woodstock the Story – Das Rockmusical“. Das Woodstock-Festival begann um 15. August 1969 mit Folk-Sänger Richie Havens und endete am 18. August mit Jimi Hendrix und war der Höhepunkt der Flower-Power-Bewegung der amerikanischen Hippie-Kultur. In der Papenburger Stadthalle wird mit dem Musical an das Festival erinnert. Wenige Restkarten sind zum Preis ab 23 Euro an der Abendkasse erhältlich.

Am Freitag, 25. Oktober, findet im Ludmillenhof in Sögel ab 19.30 Uhr ein plattdeutscher Abend mit Lesung und Musik statt. Organisiert wird die Veranstaltung vom Forum Sögel. Lesen wird der gebürtige Werlter Dichter Hermann May. Begleitet wird Hermann May vom Sänger und Songwriter Tim Mahn. Die Veranstaltung ist Teil des Kulturfestivals „PlattSatt“ der Emsländischen Landschaft. Der Eintritt beträgt 5 Euro an der Abendkasse.

Schlosskonzert mit dem "TrioConBrio"

Am Samstag, 26. Oktober, um 19.30 Uhr und am Sonntag, 27. Oktober, um 18 Uhr lädt der Kulturkreis Clemenswerth ins Schloss Clemenswerth zu einem Schlosskonzert der Musikgruppe "TrioConBrio" ein. Es stehen unterschiedliche Werke der Klassik und Romantik von Molino, Mozart und Schubert auf dem Programm. Der Eintritt für Nichtmitglieder des Kulturkreises beträgt 19 Euro, Mitglieder zahlen 16 Euro und Schüler 8 Euro.

In der Diskothek Limit in Ihrhove gibt es am Freitag, 25. Oktober, von 19 bis 22 Uhr eine Jugenddisco. Ab 23 Uhr heißt es dann genau wie am Samstag „Hallloween-Wochenende“.

In Dörpen wird am Samstag, 26. Oktober, die „Un4gettable-Party“ gefeiert. Ab 22 Uhr legen DJ J-Cut, DJ D-R, DJ Danyo und DJ Innocent auf.