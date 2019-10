Technische und spielerische Neuheiten sind bei Kindern in der Papenburger Bücherei laut Leiterin Maria Sonntag sehr beliebt. Foto: Johanna Flint

Papenburg. Welche besonderen, historischen und einzigartigen Bücher verstecken sich in den Bibliotheken im nördlichen Emsland? Anlässlich des „Tages der Bibliotheken“ hat sich unsere Redaktion in mehreren Bibliotheken in der Region auf Spurensuche begeben und recherchiert, was neben den Romanen, Krimis und Sachbüchern noch zur Ausleihe steht.