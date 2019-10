Papenburg. Das Kino Papenburg startet am Donnerstag, 24. Oktober 2019, mit dem Action-Film „Terminator: Dark Fate“ und den Animationsfilmen „Die Addams Family“ und „Bayala – Das magische Elfenabenteuer“ in die neue Kinowoche. Die VHS-Filmrolle zeigt das Drama „Der Honiggarten – Das Geheimnis der Bienen“.

„Terminator: Dark Fate“ ist der sechste Teil der Terminator-Saga und eine Fortsetzung von „Terminator 2: Tag der Abrechnung“, der 1991 in die Kinos gekommen ist. Über zwei Jahrzehnte sind vergangen, seit Sarah Connor (Linda Hamilton) den Tag der Abrechnung zusammen mit Terminator T-800 (Arnold Schwarzenegger) verhindert hat. Sie unterstützt Dani Ramos (Natalia Reyes) zusammen mit der kybernetisch veränderten Grace (Mackenzie Davis), denn Ramos wird von einem neuen hochentwickelten, tödlichen Terminator, ein Rev-9 (Gabriel Luna), der durch die Zeit reist, bedroht.

„Die Addams Family“ sind die Eheleute Morticia und Gomez Addams mit ihren Kindern Wednesday und Pugley sowie Onkel Fester und Großmama. Als die Familie in ein finsteres Haus inmitten einer Vorstadtidylle zieht, möchten die Anwohner sie so schnell wie möglich wieder loswerden.

In „Bayala – Das magische Elfenabenteuer“ tummeln sich Elfen, Einhörner und andere magische Wesen. Als die Elfen-Prinzessin Surah zusammen mit ihren Freunden ein Drachen-Ei finden, machen sie sich auf die abenteuerliche Reise, um es in die fernen Drachenberge zu bringen.

Die VHS-Filmrolle zeigt am Montag, 28. Oktober, und Mittwoch, 30. Oktober, jeweils um 17 und 20 Uhr das Drama „Der Honiggarten – Das Geheimnis der Bienen“: Im Schottland in den 1950er-Jahren ist es für die von ihrem Mann verlassene Mutter Lydia (Holliday Grainger) und ihrem Sohn Charlie (Gregor Selkirk) schwer durchs Leben zu kommen. Obwohl Lydia viel arbeitet, kann sie die Miete bald nicht mehr zahlen und Charlie wird in der Schule gemobbt. Die Ärztin Jean Markham (Anna Paquin) hilft den beiden und lässt die beiden bei sich wohnen. Als die beiden Frauen sich zueinander hingezogen fühlen, ist es für das schottische Städtchen ein absoluter Tabubruch.