Papenburg. Als eine Messe für die selbstbewusste Frau und ihren Partner versteht sich die Veranstaltung „Female Dreams“, die am Samstag, 26. Oktober, im Hotel Hilling am Mittelkanal links 94 stattfindet.

Für die Erfüllung der „weiblichen Träume“ und die der männlichen Begleitung wollen in der Zeit von 11 bis 17 Uhr rund 40 Aussteller aus Papenburg und Umgebung mit einer breit gefächerten Auswahl sorgen.

Im Saal des Veranstaltungslokals dreht sich an diesem Tag alles um Beauty, Wellness, Gesundheit und Fitness sowie Kosmetik und Mode. Vorgestellt werden unter anderem Herbst- und Wintermoden, aufregende Dessous sowie die neuesten Frisurentrends und eine Auswahl an Schmuck und Accessoires.

Auch ein breites Feld aus den Bereichen Lifestyle, Dekoration und Handwerkskunst schließt sich an. Ausführliche Informationen und Beispiele werden darüber hinaus zum Filmen und Fotografieren sowie zum Thema Sport und Unterhaltung gegeben.

Die Gastronomie lädt zu Kaffee, Tee und Kuchen ein und hält kleine Snacks bereit. Mit „Female Dreams“ wollen die Aussteller und das Organisationsteam vom Hotel Hilling an die erfolgreiche Veranstaltung im Frühjahr 2018 sowie an die in den vorangegangenen Jahren durchgeführten Events „Feste feiern“ anknüpfen. Der Eintrittspreis beträgt drei Euro pro Person.