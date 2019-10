Neubörger. Auf der Landesstraße 62 zwischen Neubörger und Neulehe ist es am Mittwochmorgen zu einem schweren Unfall zwischen einem Auto und einer landwirtschaftlichen Zugmaschine gekommen. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Ein Traktor mit zwei Anhängern fuhr auf der L62 zwischen Bundesstraße 401 und Neubörger, als ihm aus gegenseitiger Richtung eine Autokolonne entgegen kam. Aus dieser Kolonne heraus setzte ein Pkw zum Überholmanöver an. Vermutlich konnte der Fahrer des Wagens im morgendlichen Nebel die entgegenkommende Zugmaschine nicht erkennen.

Es kam zum Zusammenstoß, der Traktor traf den überholenden Pkw an der vorderen Fahrerseite und riss die Seite von vorne bis hinten auf. Gleichzeitig drängte der Pkw bei seinem Überhol- und Ausweichmanöver ein weiteres Auto rechts von der Fahrbahn. Dieses wurde ebenfalls stark beschädigt und kam im Gelände zum Stehen.

Die Polizei geht aktuell von einer schwerverletzten und mehreren leichtverletzten Personen aus.





Der Trecker und die mit Kartoffeln beladenen Anhänger gerieten in den rechten Seitenraum, wo sie in dem nassen Boden einsackten. Der Trecker war durch ein abgelöstes Vorderrad manövrierunfähig und wurde um fast 180 Grad herumgerissen. Die Anhänger verloren große Mengen an Kartoffeln, die sich auf der Straße und dem Seitenraum verteilten.

Die Rettungskräfte sind derzeit noch vor Ort. Die L62 ist zwischen Neubörger und der Kreuzung zur B401 zur Bergung der Fahrzeuge und zwecks Reinigung komplett gesperrt.



