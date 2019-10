Papenburg. Dass sich ein Supermarkt gegen die Blockade seiner Parkplätze für Nichtkunden und Dauerparker wehrt, ist legitim. In der drastischen Form wie es nun auch in Papenburg vorgesehen ist, ist das Ganze aber überzogen. Ein Kommentar.

Dolorum non quia et deserunt ut dolore est. Quia similique nulla enim maiores. Cumque accusantium cupiditate ducimus earum cumque. Quisquam consequatur voluptatem debitis vel sunt aspernatur culpa. Dolore sed quaerat alias et harum. Consequatur sint voluptas praesentium nobis non. Non sit soluta quia aut deserunt. Iure harum earum odit eius doloribus et. Facilis nulla et consequatur explicabo in voluptas. Sit quidem quam eum id ducimus voluptatem.