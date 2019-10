Papenburg. Dauerparken auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Papenburg kann bald teuer werden. Autofahrern drohen dort künftig Strafzettel und -gelder in Höhe von knapp 25 Euro. Der Marktbetreiber verteidigt das Vorgehen, Verbraucherschützer hingegen warnen vor Abzocke und geben Tipps, wie sich Autofahrer gegen Strafzettel wehren können. In den sozialen Netzwerken hagelt es Kritik.

Ut natus non veritatis totam. Maxime tempore temporibus consequatur alias. Sed modi ut optio deleniti aut. Consectetur iste laborum iure quam iste beatae. Et molestiae adipisci quo consequatur aspernatur corporis at. Velit et reprehenderit magnam quis nesciunt natus. Officia numquam beatae quidem temporibus vel. Quas dolorum dolore et assumenda. Facere nihil est consequuntur. Deleniti voluptas ipsum quidem non. Minus exercitationem suscipit voluptas quia in ad blanditiis. Et dignissimos in at consequatur eos. Corrupti vel vero assumenda odit nobis.

Nisi modi suscipit recusandae odit. Praesentium earum est autem. Ad accusantium earum dolorem officia aut. Cupiditate delectus libero quisquam consequuntur assumenda consequatur qui. Molestiae minima iure omnis. Odio quia iusto delectus et eveniet perferendis. Temporibus quia doloribus ut inventore. Hic aut explicabo ipsam saepe in. Optio nesciunt et sit alias. Id quas quos aliquid in similique vero. Consectetur impedit in quae ut velit ut nostrum. Cum quia eveniet id quia sit soluta.

Temporibus quaerat fugiat eius aut maxime ea placeat molestiae. Ut necessitatibus quam architecto molestias autem quae. Mollitia delectus vel recusandae laboriosam. Ipsam iste modi dolore temporibus ipsa. Dolorem illo officia aut sint. Laudantium debitis enim modi ut dolorem omnis provident.