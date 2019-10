Papenburg. Abwechslungsreich und mit einer beachtlichen gesanglichen Bandbreite haben sich acht Chöre vom Papenburger Obenende bei einem Gemeinschaftskonzert präsentiert.

Im Rahmen eines gut besuchten Konzertes in der Pfarrkirche St. Michael gaben sie im Wechsel eine Auswahl ihres Repertoires zum Besten und stimmten in einem gemeinsamen Auftritt am Ende zusammen mit den Besuchern ein.

Anlass der in dieser Form erstmals durchgeführten Veranstaltung war das 150-jährige Bestehen der Pfarrei St. Michael Papenburg (wir berichteten). Teilnehmende Chöre waren der Männerchor Fidelitas unter der Leitung von Konstantin Scharonow, die Gruppen SaMBa und Mikado, die Kinderschola St. Michael und die Chöre Bella Vocale und Over the Rainbow unter der Leitung von Ulla Hagedorn sowie der Kirchenchor St. Michael (Leitung Eugen Renz) und der von Angela Mendel geleitete Kirchenchor St. Marien.

Funke springt über

Die ausgewählten Beiträge der Gesangsgruppen stammten sowohl aus dem kirchlichen als auch aus dem internationalen weltlichen Liedgut und wurden unter Begleitung von Gitarren-, Trompeten- und Keyboard-Klängen zum Teil mehrstimmig gesungen. Mit Mikado beteiligte sich auch ein inklusiver Chor, dem Sänger mit und ohne Behinderungen angehören. Die 13-köpfige Gruppe unter der Leitung von Ulla Hagedorn ließ schon bei ihrem ersten Lied den Funken überspringen und das Publikum im Takt mitklatschen.

Vom Altarraum in die Zuschauerränge

Der seit 126 Jahren bestehende Männerchor Fidelitas war mit 18 Sängern erschienen und trug in A-Capella-Form einige ruhige Lieder seines von plattdeutschen Liedern über Oper und Operette bis zum amerikanischen Gospel reichenden Liedgutes vor. Großen Applaus ernteten die Kirchenchöre St. Marien und St. Michael Papenburg für die Klangfülle ihrer mehrstimmigen Gesangsstücke, die sie ebenso professionell wie stimmgewaltig vom Altarraum in die Zuschauerränge übertrugen.

In einem gemeinsamen Schlussauftritt stimmten die mehr als 130 Sänger in den acht Chören zusammen mit den Besuchern das 1771 von Ignaz Franz nach dem Te Deum aus dem 4. Jahrhundert verfasste ökumenische Kirchenlied „Großer Gott wir loben dich“ an.