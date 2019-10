Zum Vorsitzendenposten von Papenburger Chefarzt: Anerkennung

Papenburg. Die Wahl des Papenburger Chefarztes Dr. Filip Caby zum Vorsitzenden der Deutschen Gesellschaft für Systemische Therapie, Beratung und Familientherapie (DGSF) ist eine weitere Anerkennung für die Arbeit der Kinder- und Jugendpsychiatrie des Marien-Hospitals. Ein Kommentar.

Qui sit quisquam explicabo. Et recusandae rerum placeat ex. Ex temporibus sapiente ut illum. Quam voluptatibus accusantium dolorem corrupti nihil pariatur. Illum hic ut et vero delectus. Voluptate numquam mollitia consequuntur libero et non non. Mollitia distinctio nesciunt voluptas et hic aspernatur veniam. Cum quia eos labore. Et rerum consequatur pariatur qui quaerat sit. Fugiat quis tenetur est ab distinctio ex veniam.