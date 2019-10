Papenburg. Für jede Menge Gelächter im Publikum hat Heinz Strunk bei seinem Auftritt im Papenburger Arkadenhaus gesorgt. Der Komiker und Autor gab Passagen aus seinem neuen Buch „Nach Notat zu Bett“ zum Besten. 280 Zuschauer besuchten die ausverkaufte Veranstaltung. Mit teils frivolen Witzen und Gesangseinlagen begeisterte er das Publikum.

Pünktlich um 20 Uhr betritt Heinz Strunk die Bühne. Bekannt ist er aus der Sendung „Extra 3“ im NDR. Es läuft Musik mit harten Bässen. „Anstatt mich auf Instagram zu prostituieren, schreibe ich Tagebuch“, erzählt er den Zuschauern. Sein Buch ist eine Sammlung von Tagebucheinträgen, die er öffentlich als Kolumne im Satiremagazin „Titanic“ veröffentlicht hat.

Überspitzt erzählen sie von Alltagsbeobachtungen, manchmal auch von bloßen Gedankenblitzen. Themen sind oft empfundene Probleme der westlichen Welt: Übergewicht, Schönheitsmakel wie Cellulite, psychische Krankheiten und die digitalisierte Welt.



Musikalische Einlage

Strunk lockert das Programm mit musikalischen Einlagen auf. Mal singt er, mal spielt er auf seinem Saxophon. Zudem zeigt er eine Diashow mit Bildern - seiner Meinung nach die besten. Der gesamte Auftritt ist eine Satire des Zeitgeschehens. In einem Satz macht er sich über den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder lustig, im nächsten Satz muss Uncle Ben von der gleichnamigen Reismarke leiden. Mal kommentiert er den Trödeltrupp, mal sind die Wollnys Zielscheibe seiner Witze. Unter lang anhaltendem Applaus verlässt er die Bühne nach seinem zweistündigen Auftritt.

Kurz, prägnant, schlagfertig

Sein Buch ist der Gesellschaftsroman der heutigen Zeit. In seinen Witzen spielt er mit den gesellschaftlichen Erwartungen. Sie sind kurz, prägnant und schlagkräftig. Einer Pointe folgt die nächste. Keine Persönlichkeit aus Fernsehen, Politik oder Wirtschaft ist ihm für einen Witz zu schade. Dabei schafft es Strunk, alle im Publikum - von der jungen Auszubildenden bis zum Rentner - anzusprechen und zum Lachen zu bringen. Mit Nadelstreifenanzug in Slim-Fit, Goldarmbändchen und Retro-Brille gibt er den coolen Onkel, was ihm auch gelingt.

"Herzlich gelacht"

Ulla Schomaker aus Haren zeigt sich sehr angetan vom Auftritt. „Ich habe ihn vorher nicht wirklich gekannt“, teilt sie im Gespräch mit unserer Redaktion mit. Im Fernsehen habe sie seinen Film „Jürgen – heute wird gelebt“ gesehen und sei so auf ihn aufmerksam geworden. Über das Internet habe sie von seinem Auftritt in Papenburg erfahren. Die Darbietung empfand sie als amüsant. „Ich habe herzlich gelacht“, so Schomaker.

Die Lesung in der Fehnstadt stellt den Auftakt von Strunks deutschlandweiter Tournee dar. „Heinz Strunk ist ein ausgezeichneter Saxophonist und Flötist. Und er bietet eine bunte Show“, urteilt Roland Averdung, Eventmanager der Papenburg Marketing GmbH (PMG). Kevin Lückmann, Betriebsleiter des Arkadenhauses ist nach eigenen Angaben ebenfalls Fan des Künstlers. Nach seiner Ansicht passt das Arkadenhaus perfekt zu dieser Veranstaltung, da es ein junges und kulturelles Haus sei.