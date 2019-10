Turbulent geht es zu, wenn die handelnden Personen in dem von der Theatergruppe Kolping St. Michael Papenburg einstudierten plattdeutschen Schwank „Jubel, Trubel, Eitelkeit in de Schönheitsklinik“ ein Chaos verursachen. Foto: Hermann-Josef Tangen

Papenburg. Mit dem Titel „Jubel, Trubel, Eitelkeit in de Schönheitsklinik“ startet die Theatergruppe der Kolpingfamilie St. Michael Papenburg in die Theatersaison 2019/20. Der plattdeutsche Schwank in drei Akten wird erstmals am Sonntag, 3. November, um 19.30 Uhr im Don-Bosco-Heim (DBH) und anschließend an weiteren sieben Abenden aufgeführt.