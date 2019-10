Papenburg. Auf das Interesse zahlreicher Besucher ist am Sonntagnachmittag die zweite Auflage des Apfeltages gestoßen, zu dem die Arbeitsgemeinschaft der Naturschutzverbände BSH, NABU und BUND im nördlichen Emsland und südlichen Ostfriesland in Naschkes Garten einluden.

Die Organisatoren boten vom Saftpressen bis zum Bestimmen von Apfelsorten ein breites Angebot rund um die beliebteste Frucht der Deutschen.



An seinem Stand im Schuppen des Gartens erklärte Pomologe Gerold Brüntjen aus Edewecht den Besuchern den Unterschied zwischen den verschiedenen Apfelsorten. Einige Besucher brachten Zweige oder Früchte aus dem eigenen Garten mit Brüntjen schaute sich die Stängel und das Aussehen an und kostete von dem Apfel. Nach kurzer Recherche in seinen Büchern fand er im Anschluss die Sorte heraus. Zudem gab der Pomologe Tipps zur Ernte und zur Lagerung. Alte Apfelsorten seien nach seinen Worten robuster und benötigten weniger Pflanzenschutzmittel. „Diese Früchte verträgt jeder Apfelallergiker“, so Brüntjen.

Verbandssprecher Karl-Heinz Augustin teilte mit, dass mit dem Apfeltag ein Beitrag zum Naturschutz geleistet werden soll. „Wir wollen den naturnahen Garten stärken“, so Augustin. Indem die Menschen ihre Früchte selbst anbauen, würden sie nach seinen Worten einen anderen Bezug zur Nahrung erhalten. Während des Nachmittages konnten die Besucher auch ihren eigenen Apfelsaft pressen und regionalen Honig kaufen. Auch Apfelexperte Valentin Geber war vor Ort und erklärte das Veredeln von Obstbäumen.