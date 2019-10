Papenburg. Eine intensive Konzertatmosphäre verspricht Papenburg Kultur am Sonntag, 20. Oktober, in der Alten Drostei, wenn das Gitarrenduo „Artis“ um 17 Uhr die Bühne betritt.

Getreu der Idee „die Gitarre ist ein Orchester“ reizen Julia und Christian Zielinski nach Angaben des Veranstalters das Farbspektrum ihrer Instrumente bis an die Grenzen aus und spielen dabei komplett auswendig. Das Ergebnis ist eine Kommunikation und Lebendigkeit auf der Bühne, die bei den Zuhörern einen bleibenden Eindruck hinterlassen soll. Julia und Christian Zielinski haben in Stuttgart und Frankfurt studiert und legten ihr Konzertexamen 2016 als erstes Duo in der Geschichte der Hamburger Musikhochschule mit Bestnote und Auszeichnung ab.



Einladungen zu internationalen Musikfestivals und Konzertreisen führten das Gitarrenduo als Künstler, Lehrer und Juroren unter anderem nach China, Schottland und Polen. Auf Einladung des Goethe-Instituts konzertierten sie darüber hinaus als Kulturbotschafter in Brasilien und in Andalusien. Zahlreiche Preise bei internationalen Kammermusik-Wettbewerben in Italien, Spanien, Liechtenstein und Deutschland sowie mehrere Publikumspreise weist das Duo ebenfalls auf.

Eine weitere Besonderheit der morgigen Veranstaltung ist der Ort des Geschehens. „Durch die Kooperation mit der Alten Drostei können wir dem Publikum eine einzigartige Location bieten“, wird Marco Köttker von Papenburg Kultur in der Mitteilung zitiert. „Die Veranstaltungen in der Drostei werden immer hervorragend angenommen. Das Haus ist mit seinem unverwechselbarem Charme perfekt für diese besonderen Konzerte geeignet“, so Köttker.

Tickets gibt es für 17,50 Euro unter www.papenburg-kultur.de, in der Geschäftsstelle am Hauptkanal rechts 72 oder telefonisch unter 0496182307. Die Abendkasse in der Alten Drostei öffnet um 16.15 Uhr.