Vier Verletzte bei Unfall auf Verkehrsübungsplatz in Papenburg

Der Sachschaden an den Autos nach dem Unfall auf dem Verkehrsübungsplatz in Papenburg wird von der Polizei auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Foto: Christoph Assies

Papenburg. Auf dem Verkehrsübungsplatz an der Carl-Benz-Straße in Papenburg ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Vier Beteiligte wurden dabei leicht verletzt.