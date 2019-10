Aschendorf. Bei einem Auffahrunfall auf der Bokeler Straße in Aschendorf ist am Donnerstagnachmittag der 18-jährige Verursacher schwer verletzt worden. Ein 55-jähriger Mann wurde leicht verletzt.

Nach Angaben der Polizei war der 18-Jährige gegen kurz nach 17 Uhr mit seinem Renault Twingo in Richtung Rheiderlandstraße unterwegs. Als der vor ihm fahrende Volvo abbremste, konnte er seinen Twingo nicht rechtzeitig anhalten und fuhr auf. Der Verursacher gab den Beamten zufolge später an, technische Probleme an seinem Auto gehabt zu haben. Während der 55-jährige Volvofahrer leichte Blessuren erlitt, musste der 18-Jährige in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.