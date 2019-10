Papenburg. Die Nenndorfer Straße wird auf einem Abschnitt zwischen Nenndorf und der Bokeler Straße demnächst voll gesperrt. Darauf weist die Papenburger Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung hin.

Grund für die Sperrung ist die Sanierung des vorhandenen Pflasters zwischen den Hausnummern 15 und 20. Aus diesem Grund ist eine Vollsperrung dieses Bereiches erforderlich.

Die Arbeiten beginnen am Montag, 21. Oktober, und dauern voraussichtlich bis zum 1. November an. Eine Umleitung ist vor Ort ausgeschildert. Sie erfolgt in beide Richtungen über die Bokeler Straße, Hofer Weg, Dammstraße, Greeslande und Feldanger.

Der Anliegerverkehr ist bis zur Baustelle frei. Die Stadt Papenburg bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis.