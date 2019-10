Papenburg. Das St. Lukas-Heim in Papenburg geht auf Nachwuchssuche: Am 24. Januar 2020 ist ein „HEPpi-Day“ in Form eines Heilerziehungspflege-Parcours geplant.

„Wir möchten damit auf diesen sehr interessanten Beruf und die vielen Entwicklungsmöglichkeiten aufmerksam machen“, sagt Heinz-Bernhard Mäsker, Geschäftsführer des St. Lukas-Heims. Zu Zeiten der geburtenstarken Jahrgänge und der allgemeinen Wehrpflicht sei der Nachwuchs nicht selten über den Zivildienst gekommen. „Viele haben erst im Rahmen des Zivildienstes ihre wahre Berufung gefunden. Darunter waren nicht selten Kaufleute oder Handwerker“, sagt Mäsker in einer MItteilung der Lukas-Heims. Auf die 30 bis 35 Schulplätze pro Jahrgang hätten sich bis zu 120 junge Menschen beworben.

Der Fachkräftebedarf habe im Lukas-Heim aus vielfältigen Gründen zugenommen, so Mäsker. Dazu zähle beispielsweise die Inklusion, die noch stärker auf Sozialraumnähe setze und fachliche Begleitung erfordere. Die Heilerziehungspfleger (HEP) arbeiteten in allen Teilbereichen, angefangen von der Frühförderung über inklusive Kindertagesstätten und Tagesbildungsstätten, den Wohneinrichtungen, dem Familienentlastenden Dienst (FED) und der Wohnassistenz (WA), und nicht zuletzt in den Caritas-Werkstätten. Sowohl beim FED, als auch bei der WA werden Menschen mit Beeinträchtigungen weitestgehend zur höchstmöglichen Eigenständigkeit über individuelle Fachleistungsstunden gefördert und zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben befähigt.

Das sind nach Worten von Volker Weihrauch, Leiter der Fachschule für Heilerziehungspflege St. Raphael, auch Bereiche, die Schüler während ihrer Ausbildung kennenlernen können, um sich anschließend zu spezialisieren. Die Fachschule arbeitet dreizügig und gehört zum Lukas-Heim. Pro Jahrgang nehmen bis zu 30 Schüler an der dreijährigen Fachausbildung zum Heilerziehungspfleger (HEP) teil. Der "HEPpi-Day" soll nach Worten der Personalleiterin Birgit Schmidt am Freitag, 24. Januar, um 15 Uhr starten. Dazu bereiten Schüler der Fachschule unterschiedliche Aktionen vor, um vielfältige Einblicke in die Praxis zu geben. „Natürlich haben Interessenten hier die Möglichkeit, ihre fast gleichaltrigen HEP-Schüler nach ihren persönlichen Erfahrungen zu befragen“, so Schmidt. In den kommenden Wochen wird das Programm, das aus vielen Mitmach-Aktionen und multifunktionalen Präsentationen bestehen soll, konkretisiert.

Anmeldungen sind unter der Telefonnummer 04961 925324 sowie per E-Mail an heppiday@st-lukas-heim.de möglich. Anmeldeschluss ist der 31. Dezember.