Papenburg. Abstrakt und naturalistisch. Gemälde und Skulpturen. Puristisch und farbenfroh. Eine Bandbreite an Kunst präsentieren die Caritas-Werkstätten im Papenburger Arkadenhaus. Vom Betrieb für Lohnfertigung aus haben die zahlreichen Laienkünstler die Exponate zum Thema Inklusion kreiert.

Verteilt im ganzen Arkadenhaus hängen die Ausstellungsstücke der Mittwochskünstler. So nennen sich die zwei Gruppen, die unter der Leitung der Ergotherapeutin Renate Müller-Jaster den künstlerischen Ausdruck suchen. „Jeder macht, was er möchte und wie er möchte“, so Müller-Jaster. In den Gruppen haben die Teilnehmer die verschiedenen künstlerischen Techniken ausprobiert. Das Ergebnis sind verschiedene Skulpturen aus Pappmaché oder Holz, sowie Bilder aus Wachs oder Acryl. Die Teilnehmerzahl sei von einer Gruppe von vier Personen auf zwei Gruppen je acht Personen gestiegen, wie die Ergotherapeutin berichtet.



Der Inhaber des Arkadenhauses brachte das Thema mit einer Frage auf den Punkt. „Wer ist nicht behindert?“, fragte Willy Lückmann die Besucher der Vernissage und regt diese zum Nachdenken an. Als Säugling sei jeder auf fremde Hilfe angewiesen, wie der Inhaber erklärt. Das Arkadenhaus ist seiner Ansicht nach ein Begegnungszentrum. Hier habe die Gesellschaft Zutritt und jeder komme mit der Ausstellung in Kontakt. „Ich möchte den Stolz der Künstler im Hause haben“, so Lückmann. Er findet, dass durch die Kunst Dinge begreifbar und ausdrückbar werden.

Lob für Ambiente im Arkadenhaus

Eine kurze Einführung in die Werke gab die pädagogische Leiterin der Caritas-Werkstätten, Sandra Schmidt. Laut Schmidt hat das Arkadenhaus ein wunderbares Ambiente und wäre der passende Ort für diese Ausstellung. „Die Welt ist bunt und farbenfreudig“, hält sie fest. Das Thema Inklusion zieht sich durch die gesamte Ausstellung. Mal sind es bestärkende Losungen, mal Figuren im Rollstuhl. Fragilität und Stärke treffen zu einer Synergie zusammen. Ute Klinghagen ist eine der Mittwochskünstlerinnen. Ihrer Ansicht nach, ist jeder Mensch liebenswert und alle Menschen hätten gute, sowie schlechte Seiten. „Jeder Mensch ist einzigartig“, fasst es Klinghagen zusammen.

Der Geschäftsführer der Caritas-Werkstätten, Heinz-Bernhard Mäsker, warf einen nüchternen Blick auf den Stand der Inklusion in unserer Gesellschaft. „Wir haben es nicht geschafft, die Gesellschaft mit an Bord zu holen“, resümierte Mäsker. Ihm zufolge sei dies ein Paradoxon. Diese Menschen gehören seiner Meinung nach bereits zur Mitte der Gesellschaft. „Diese Ausstellung ist einer der vielen kleinen Schritte Richtung Inklusion“, so der Geschäftsführer. Er betont, dass es der originäre Auftrag der Caritas sei, eine Unterstützung in allen Bereichen der Inklusion sicherzustellen.

Netzwerktag am 26. Oktober

Die Ausstellung ist bis Donnerstag, 24. Oktober, in den Räumen des Arkadenhauses zu sehen. Sie dient als künstlerische Einführung für den Netzwerktag „Inklusion? Na klar!“ am Samstag, 26. Oktober, von 9.30 bis 17 Uhr im Mariengymnasium Papenburg. Geplant sind an dem Tag ein Vortrag und mehrere Workshops, passend zur Thematik. Dort werden die Exponate noch einmal präsentiert.