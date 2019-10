Im Kinoneustart "Maleficent 2: Mächte der Finsternis" sorgt die Hochzeit zwischen Aurora (links Elle Fanning) und Diaval (Sam Riley) zum Streit mit Maleficent (Angelina Jolie). Foto: Jaap Buitendijk/Walt Disney Germany/dpa

Papenburg. Im Kino Papenburg starten am Donnerstag, 17. Oktober 2019, das Fantasy-Drama „Maleficent 2 – Mächte der Finsternis“ und die Liebeskomödie „Ich war noch niemals in New York“. Die VHS-Filmrolle zeigt das Drama „So wie du mich willst“.