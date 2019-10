Papenburg. Ein plattdeutsches Konzert unter dem Motto "Neje olle Welt" mit Sabine Hermann und Martin Flindt gibt es am Samstag, 26. Oktober, ab 19.30 Uhr im Arkadenhaus in Papenburg.

Die Pianistin und Sängerin Sabine Hermann schrieb ihre ersten Songs auf Deutsch und auf Englisch. Doch der aus dem ostfriesischen Rhauderfehn stammenden Musikerin wurde schnell klar: Ihre Seele spricht Plattdeutsch. Wie die Emsländische Landschaft als Organisator weiter mitteilt, nimmt sie die Zuhörer herzerwärmend, authentisch und begeisternd mit auf einen musikalischen Streifzug durch Pop, Jazz, Chanson und Filmmusik. Ihre eigenen Lieder sowie gekonnt interpretierte Coversongs erklingen auf Plattdeutsch, Hochdeutsch, Englisch und Mittelhochdeutsch.

Begleitet wird sie dabei von Martin Flindt. Der Gitarrist und Komponist aus Oldenburg spielt in verschiedenen Bands und fühlt sich im Jazz, Pop, Blues und in der Weltmusik zuhause, heißt es in der Ankündigung weiter. In den letzten Jahren hat er für das oldenburgische Staatstheater, die Landesbühne Niedersachsen und die Kulturetage Oldenburg Schauspielmusik, Musicals und Kammerkonzerte gespielt.

Die Veranstaltung findet im Rahmen des Festivals "PlattSatt" der Emsländischen Landschaft in Kooperation mit dem Arkadenhaus in Papenburg statt. Der Eintritt beträgt 7 Euro an der Abendkasse und im Vorverkauf im Arkadenhaus. Das vollständige Programm ist unter emslaendische-landschaft.de abrufbar oder anzufordern unter Telefon 05931 4964213.