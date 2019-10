Papenburg. Nach zweieinhalb Jahren ist Schwester Siji Poruthukaran nun vom Seelsorgeteam des Papenburger Marien-Hospitals feierlich verabschiedet worden. Die 34-jährige Ordensschwester hat ein Studium der Religionspädagogik begonnen. Das teilte das Krankenhaus mit.

„Es war eine reiche, erfüllte Zeit in Papenburg und im Marien-Hospital“, wird Schwester Siji Poruthukaran in der Mitteilung zitiert. Sie war zweieinhalb Jahre im Seelsorgeteam mit Wilfried Nee (katholischer Krankenhausseelsorger) und Dietmar Vogt (evangelischer Krankenhausseelsorger) tätig. Nun studiert sie an der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen in Paderborn. Sie wird aber weiterhin dem St.-Marien-Konvent am Krankenhaus unterstellt sein.



In einem Gottesdienst wurde sie verabschiedet, der unter dem Motto „Wilde Fahrt“ stand. „Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, dass die Reise weitergeht, die mich auf alle Fälle zu neuen Ufern bringen wird“, meint Schwester Siji.

In Indien habe sie bereits ein einjähriges Studium in die Einführung der Theologie begonnen, berichtete die Ordensschwester. Nun sei es aber eine ganz neue Herausforderung, dieses in Deutschland zu beginnen – mit Vorlesungen in deutscher Sprache und als einzige Ordensschwester vor Ort.

Nach ihrem dreijährigen Studium folgt ein dreijähriger Praxisanteil. Im Anschluss möchte Schwester Siji laut Mitteilung des Marien-Hospitals als Gemeindereferentin eine Kirchengemeinde seelsorgerisch betreuen. Diese wird im Bistum Osnabrück verortet sein. Vor allem den direkten Kontakt zu den Menschen möchte sie weiter vertiefen und diese für den Glauben öffnen.

Viele Lebensgeschichten gehört

Die Aufgaben im Seelsorgeteam des Marien-Hospitals waren für sie sehr bereichernd. „Ich hatte mit vielen Patienten und ganz verschiedenen Bevölkerungsgruppen zu tun. Immer wieder hörte ich eine andere Lebensgeschichte. Teilweise kommt man so den Menschen sehr nahe.“ Als Ordensschwester habe sie sich stets aufgenommen gefühlt. „Mein herzlicher Dank geht an die Kollegen aus dem Seelsorgeteam und natürlich auch an alle Mitarbeiter.“

Den Wunsch, Ordensschwester zu werden, habe sie bereits als Kind in Kerala in Indien gefasst, wo sie aufwuchs. Mit 17 Jahren habe sie dann den Weg zur Ordensschwester eingeschlagen und kam 2007 das erste Mal nach Deutschland. In Datteln in Nordrhein-Westfahlen machte sie in einem Krankenhaus ihre pflegerische Ausbildung. Danach arbeitete sie rund ein halbes Jahr auf Station 1 im Marien-Hospital und kehrte danach für sechs Jahre nach Indien zurück. Dort arbeitete sie ebenfalls in einem Krankenhaus und in der Kirchengemeinde vor Ort bis sie zurück nach Papenburg ans Marien-Hospital kam. Nun geht ihre „wilde Fahrt“ weiter.