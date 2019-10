Cloppenburg. In der Stadthalle Cloppenburg findet am Sonntag, 20. Oktober, von 10 bis 19 Uhr ein Markt mit Antiquitäten aus verschiedenen Stilepochen statt.

Alte Möbel und Uhren jeder Größe, gut erhalten oder restauriert, werden hier nach Angaben des Veranstalters an schön dekorierten Ständen ausgestellt und suchen ihre neuen Besitzer. Alte Geschirre und Services von bekannten Markenherstellern wie Hutschenreuther oder Meißen, alte Haushaltsgegenstände aus Porzellan und Emaille, Bestecke, Gemälde, Handwerkszeug sowie dekorative Nippes und Kuriosa werden angeboten.

Betagte und gut erhaltene Grafiken, Bücher, Postkarten und Münzen animieren nicht nur den Sammler zum Stöbern, heißt es seitens der Organisatoren. Antike Telefone, Grammophone, Kameras oder auch Schreibmaschinen, Bücher, Schmuck, Glas, Tisch- und Bettwäsche aus der damaligen Zeit, seltene Puppen, Teddys und altes Spielzeug sind nur einige der vielen Dinge, die dem Publikum in angenehmer Atmosphäre präsentiert werden. Silber, Gold, Kupfer in Form von edlem Schmuck, verziertem Besteck oder als Vasen, Kerzenleuchtern oder Bildern stehen auf den Verkaufstischen. Die Besucher dürfen gespannt sein auf viele neue „alte“ Raritäten und Kuriositäten.



Der Antikmarkt in Cloppenburg ist laut Mitteilung bereits seit 30 Jahren überregional bekannt, gerade die „Sammler“ unter den Besuchern fieberten diesem Termin schon entgegen, um das eine oder andere schöne Stück für die eigene Sammlung zu ersteigern. Die Auswahl an Antiquitäten aus den Stilepochen Biedermeier, Jugendstil, Gründerzeit oder auch Art Deco ist groß.

Die Restauration der Stadthalle bietet Speisen und Getränke an. Langeweile gibt es an diesem Sonntag nicht, denn diese Ausstellung bietet Sammlern und Liebhabern eine interessante Reise in die „gute alte Zeit“, so die Organisatoren.