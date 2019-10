Papenburg/Aschendorf. Zu gleich zwei Einbrüchen ist es am Samstag in Papenburg und Aschendorf gekommen.

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Samstag die Eingangstüren von zwei Baucontainern an der Stickerstraße in Papenburg auf. Dabei entwendeten sie laut Polizei eine Schubkarre, ein Radio und weitere Werkzeuge. Der Gesamtschaden wird auf etwa 270 Euro geschätzt.

Am Samstagmorgen zwischen 6.30 und 9 Uhr brachen ebenfalls bislang unbekannte Täter ein Zimmer in einer Monteursunterkunft an der Waldseestraße in Aschendorf auf. Dort stahlen sie einen dreistelligen Bargeldbetrag, wie die Polizei weiter mitteilt.

Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 entgegen.