Papenburg. Bundestagsabgeordnete Gitta Connemann (CDU) hat die Papenburger Heinrich-von-Kleist-Schule besucht und sich vor Ort über die Verpflegung der Schüler informiert. Außerdem sprach sie über die aktuelle Entwicklung der Essgewohnheiten von Jugendlichen.

Die Mensa der Heinrich von Kleist Schule sättige wöchentlich etwa 720 Schüler, sagte der stellvertretende Schulleiter Marcel Beckefeld bei dem Besuch. Spitzentag sei dabei der Mittwoch, an dem rund 220 Schüler die Mensa aufsuchen. Um diese Menge an Schülern verpflegen zu können, wurde der Stundenplan so angepasst, dass die Jahrgänge zu unterschiedlichen Zeiten und damit versetzt zur Mensa gehen.

Zu Beginn des Schuljahres werden die Schüler Beckefeld zufolge gefragt, ob sie das Angebot nutzen wollen, um dadurch möglichst portionsgenau und ohne große Lebensmittelverschwendung arbeiten zu können. Abmelden oder spontan zum Essen anmelden könne man sich täglich bis zehn Uhr.



Hintergrundwissen nötig

Geliefert wird das Essen von der Firma Apetito, das anschließend von zwei Küchenkräften zubereitet wird. Das Personal, welches man einstelle, müsse mit der besonderen Situation in der Schule umgehen können, betonte Heiner Dreyer, Betriebsleiter der Kolping Werkstätten in Papenburg. Die Personen bräuchten Hintergrundwissen und müssten "in das System passen". "Der richtige Umgang mit den Schülern ist dabei wichtig", so Dreyer weiter.

"Zuhause gibt es nur Snacks"

Das Menü, das Schulen ihren Schülern anbieten, habe sich in den letzten Jahren stark verändert, erklärte Bundestagsabgeordnete Gitta Conneman, ebenso wie die Essgewohnheiten. „Die Kinder kommen nicht mehr nach Hause und essen gemeinsam mit ihren Eltern an einem Tisch zu Mittag. Wenn sie nach Hause kommen und überhaupt ein Elternteil antreffen, gibt es meist nur Snacks“, sagte Connemann.

Insgesamt entwickelten sich die Essgewohnheiten der Schüler dahin, dass mehr Snacks zwischendurch gegessen werden und es meist nicht mehr zu Mittag sondern zu Abend eine warme Mahlzeit gebe. Lobend hervor hob sie die dabei harte Arbeit der Küchenkräfte.