Papenburg. Ein neues Veranstaltungsformat für Kreuzfahrtinteressierte möchte die Papenburg Marketing GmbH (PMG) etablieren. Im Rahmen des „Papenburger Kreuzfahrt-Abend“ sollen in loser Reihenfolge Veranstaltungen stattfinden, bei denen Persönlichkeiten in die Stadt geholt werden, die etwas mit der Kreuzfahrt zu tun haben.

Den Auftakt macht die Autorin Sabrina Reulecke, die unter dem Namen Brina Stein schreibt, am Freitag, 25. Oktober, um 19.30 Uhr in der Alten Drostei mit der Vorstellung ihres neues Buches „Echte Kreuzfahrterlebnisse – der unverzichtbare Ratgeber für Erst- und Vielfahrer“.

Mit Sabrina Reulecke kommt zum Auftakt des Veranstaltungsformates eine Autorin, die seit 17 Jahren mit der Kreuzfahrt verbunden ist, heißt es in einer Mitteilung der PMG. In ihrem neuen Buch, dass Reulecke exklusiv in Papenburg präsentiert, schildert sie Erlebnisse an Bord verbunden mit praktischen Insidertipps.

Reulecke liest Passagen aus ihrem neuen Buch und spricht in Talkrunden über noch immer weit verbreitete Klischees rund um die Kreuzfahrt. Begleitet wird sie nach Papenburg vom Künstler Boris Noruschat. Der Berliner ist von Schiffen und der See schon früh geprägt worden. Als Jugendlicher hat er sich für die Kreuzfahrt begeistert. Die Ozeanriesen haben ihn zum Malen inspiriert. Er bringt Schiffe, auch zahlreiche Kreuzfahrer der Meyer Werft, kunstvoll auf die Leinwand, graviert sie auf Glas, bringt sie auf Holzplatten und fertigt maritime Schmuckstücke. Mittlerweile ist er seit rund zehn Jahren oft auch als Tageskünstler an Bord von Kreuzfahrtschiffen. Einen Teil seiner Werke stellt er beim Kreuzfahrt-Abend vor.

„Durch die modernen Kreuzfahrtschiffe der Meyer Werft ist die Urlaubsform ,Kreuzfahrt' untrennbar mit unserer Stadt verbunden. Die Branche boomt. 2018 haben 2,26 Millionen Deutsche eine Hochseereise gemacht. Wir wollen beim Papenburger Kreuzfahrt-Abend die vielen Facetten der Kreuzfahrt und interessante Menschen aus der Branche vorstellen, die Einblicke hinter die Kulissen geben“, sagt Christoph Assies, der bei der PMG verantwortlich für PR und Marketing ist und zusätzlich als Journalist unter anderem für verschiedene Kreuzfahrt-Medien arbeitet.

Abgerundet wird der Kreuzfahrt-Abend mit Tapas, die vom Team der Alten Drostei zusammengestellt werden. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass ist bereits um 18.30 Uhr. Karten für die Veranstaltung sind ab sofort im Zeitspeicher und unter eventim.de für 25 Euro erhältlich.