Maria Sonntag von der Stadtbibliothek (links) und Viola Tallowitz-Scharf von der Kunstschule sind auf den Aktionstag gespannt. Foto: Philipp Helm

Papenburg. "Simsalabim" heißt es am Samstag, 26. Oktober, zum Zaubernachmittag in der Kunstschule Zinnober in Papenburg. Im Vorfeld zu Halloween veranstaltet die Kunstschule in Kooperation mit der Stadtbibliothek Papenburg einen Nachmittag voller Workshops. Die Teilnehmer erwartet so einige magische Überraschungen.