Lkw beschädigt in Papenburg Dachüberstand eines Hotels CC-Editor öffnen

Die Polizei in Papenburg sucht Zeugen. Symbolfoto: Patrick Pleul/dpa

Papenburg. Ein bisher unbekannter Lkw-Fahrer hat am Donnerstag, 3. Oktober 2019 in der Dieckhausstraße am Hotel Stubbe einen Dachüberstand beschädigt. Der Schaden ist nicht unerheblich.