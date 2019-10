15-Jähriger in Papenburg mit Gegenstand aus Metall bedroht CC-Editor öffnen

Papenburg. Ein 15-Jähriger ist am Sonntagabend am Hauptkanal links in Papenburg von zwei Personen, einem Mann und einer Frau, mit einem Gegenstand aus Metall bedroht worden. Die beiden mutmaßlichen Täter stahlen daraufhin das Fahrrad des Jugendlichen.