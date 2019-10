Papenburg. Mit einem ökumenischen Wortgottesdienst unter Leitung von Schulseelsorger Heinz Günter Nee und Schulleiter Jürgen Kothe haben 16 Altenpflegeschüler ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen.

