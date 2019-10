Als Ausnahmetalent gilt Laetitia Hahn. Foto: Christian Blanke

Papenburg. Die erst 15-jährige Pianistin Laetitia Hahn gastiert am Samstag, 12. Oktober 2019, im Rahmen der Konzertreihe „Weltklassik am Klavier“ in der Villa Dieckhaus (Hauptkanal Rechts 72) in Papenburg.