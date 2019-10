Papenburg. Am Samstag, 26. Oktober 2019, veranstaltet das Fehnradio (Internetradio) seine 7. Schlagernacht in der Gaststätte Schulte-Lind (Umländerwiek links 90) in Papenburg. Mit dabei ist das Duo Klaus & Klaus. Der Reinerlös ist für einen guten Zweck.

