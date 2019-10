Zum Festival-Revival in Papenburg: Richtig und wichtig

Papenburg. Auch wenn das Ende der "Umsonst-und-Draußen"-Festivals in Papenburg in den 1980er Jahren unrühmlich war: Das Ziel, ein Jugendzentrum für Papenburg zu erhalten, erreichten die Jugendlichen damals. Ein Kommentar.

Anstatt die Situation einfach hinzunehmen, setzten sich rund 50 jungen Papenburger zusammen und entwickelten ein Programm für eine einwöchige "Freizeitwoche". Sieben Tage lang sollte das passieren, was damals angesagt war: In zwei offenen Zelten auf dem Marktplatz und unter freiem Himmel gab es Musik- und Filme, Theater, ein Flohmarkt und ganz viel Musik. Vom Band, aber auch live. Und das alles bei freiem Eintritt.

Eine Idee, aus der bis 1981 mit rund 20.000 Besuchern das damals zweitgrößte Musik-Festival Deutschlands entstand. Auch das Wacken-Open-Air in Schleswig-Holstein ist aus einem Dorffest entstanden und gehört heute mit mehr als 70.000 Besuchern zu den größten Musikveranstaltungen in Deutschland.

Was die Veranstalter damals nicht in den Griff bekamen, sind Begleiterscheinungen wie Drogen- und Alkoholmissbrauch, schlechte hygienische Bedingungen, die Müllberge und die illegalen "fliegenden Händler". Am Ende waren die Stadt Papenburg und der Landkreis Emsland nicht mehr bereit, das Festival zu unterstützen. Die Zuschüsse wurden gekürzt, die Auflagen immer weiter erhöht.

Für ein Ziel auf die Straße zu gehen, scheint angesichts der "Friday-for-Future"-Bewegung wieder in Mode zu kommen. In diesen Zeiten mit einer Revival-Party an die Ursprungsidee der "Umsonst-und-draußen"-Festivals zu erinnern, ist richtig und wichtig.