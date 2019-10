Gegen Masern kann man sich impfen lassen. Die Impfung ist wirksam, wenn sie zwei Mal stattgefunden hat. Symbolfoto: Imago Images / Chromorange

Papenburg/Leer. Nicht nur in Papenburg und dem nördlichen Emsland, sondern auch im Landkreis Leer gibt es mehrere Fällen, in denen Menschen an Masern erkrankt sind.