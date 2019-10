Papenburg. Georg Gerdes, Unternehmensberater aus Papenburg, ist in den Bundesvorstand der CDU-Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) gewählt worden. Damit ist der MIT-Kreisverband Aschendorf-Hümmling erstmals auf Bundesebene in Berlin vertreten.

