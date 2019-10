Papenburg. Das maritime Liedgut in der Seefahrerstadt Papenburg wieder aufleben zu lassen hatten sich fünf Männer zum Ziel gesetzt. Sie erstellten eine Satzung und fädelten die Gründung des Papenburger Shantychores ein, der am 27. September 1979 aus der Taufe gehoben wurde. Die aktuell fast 25-köpfige Sängerschar feierte nun mit einem großen Publikum das 40-jährige Bestehen ihres Chores.

