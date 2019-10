Papenburg. Am Sonntag, 6. Oktober 2019, gibt der „Overdagkoor“ aus Enschede um 15.30 Uhr ein Konzert in der Papenburger St.-Antonius-Kirche. Der Eintritt ist frei.

Der Chor wurde 2009 gegründet und verbringt anlässlich seines zehnährigen Bestehens drei Tage in Papenburg. Der gemischte Chor besteht aus etwa 60 Sängern und wird von Jeffrey Bokma dirigiert, der klassisches Singen an den Konservatorien in Enschede und Zwolle studiert hat. Am Klavier werden die Sänger begleitet von Luc Oostindie. Ihr Repertoire reicht von klassisch bis modern. Dazu zählen unter anderem Lieder wie „Ave Maria“, „Only you“, „Atemlos“, „Siyahamba“ oder „Daydream believer“.