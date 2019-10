Kirmes und Autotuner-Treffen am Wochenende am Papenburger Obenende CC-Editor öffnen

Rund 300 getunte Fahrzeuge beteiligten sich 2018 am Saisonabschluss des Vereisn "Crazy Rides Emsland" im Rahmen des Michelmarktes am Obenende. Foto: Michael Sterk/Archiv

Papenburg. Am Wochenende ist wieder Kirmes am Obenende in Papenburg: Der Verein reisender Schausteller Ostfriesland lädt am Samstag und Sonntag, 5./6. Oktober 2019 zum Michelmarkt ein. Am Sonntag beteiligen sich die Autotuner des Vereins "Crazy Rides Emsland", für die es der offizielle Saisonabschluss ist.