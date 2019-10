Papenburg. Die Blumenschau in Papenburg ist seit Mittwoch endgültig Geschichte: Mitarbeiter des Bauhofs haben am Mittwoch am Hauptkanal damit begonnen, die großen Blumenkübel wegzuräumen.

Mit einem Bagger hievten die städtischen Mitarbeiter Katharina Hahn , Ronny Greser und Hermann Mülder die großen bepflanzten Gefäße auf einen Pritschenwagen. Los ging es am Mittwochmorgen in Höhe der Sparkasse, von dort aus arbeitete sich das Team weiter in Richtung Alte Werft. Ein zweiter Bauhof-Trupp war unter anderem an der Mühle in Höhe des Stadtparks damit beschäftigt, die Blumenbögen, die zum Teil die Pflanzkübel miteinander verbanden, abzubauen.

Sämtliche Gefäße werden in den nächsten Tagen und Wochen beim Bauhof an der Gutshofstraße geleert, gesäubert und eingelagert, sofern sie nicht beschädigt sind. Bei einer möglichen Neuauflage der Blumenschau werden sie dann wiederverwendet. Die Blumenkübel dauerhaft am Hauptkanal stehen zu lassen und zu pflegen, wäre zu aufwendig. Das hatte der Projektleiter der Blumenschau, Heiko Abbas, bereits im Frühjahr zu Beginn der Blumenschau betont. Das galt auch für die zusätzlich angelegten Blumenbeete im Stadtpark.

Rund 300 Blumenkübel bepflanzt

Die rund 300 mit Stauden bepflanzten Blumenkübel waren in den Tagen vor dem Stadtfest am Untenende Anfang Juni aufgestellt worden. Ergänzt wurden sie durch Blumenbrücken aus Holz, die über den Hauptkanal gespannt wurden, durch "Seerosen"-Inseln im Kanal sowie Trockenbeete und Kapitänsinseln aus Holz und Metall, die Geschichten der Papenburger Seefahrt dokumentierten. Auch auf dem Platz vor Meyers Mühle waren die Blumenkübel zu sehen. Sowohl das Bepflanzen, als auch die Pflege und das Bewässern in den vergangenen vier Monaten übernahmen Mitarbeiter des Bauhofs. Ein Kraftakt für das Team, vor allem an den heißen Tagen im Juli. Auch wegen dieses Engagements konnte der Etat von maximal 700.000 Euro eingehalten werden.

Großes Lob vom Bürgermeister

Die 19-tägige Kernzeit im Stadtpark von Mitte Juli bis Anfang August hatten mehr als 100.000 Gäste besucht. Kurz nach Ende dieser Kernzeit sprach Papenburgs Bürgermeister Jan Peter Bechtluft (CDU) allen Beteiligten ein "Riesen-Kompliment" aus. In das Lob bezog er die Bauhof-Mitarbeiter ein, aber auch die Projektgruppe, die das Event vorbereitet hatte, sowie den rund 200 beteiligten Ehrenamtlichen. Auf Vorschlag der CDU-Fraktion im Stadtrat soll die Blumenschau künftig alle drei Jahre stattfinden. Eine Entscheidung steht indes noch aus.