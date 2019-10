Papenburg. Mit Livemusik, Kunsthandwerk, Flohmarkt und Kirmes wird am ersten Oktoberwochenende im nördlichen Emsland ein abwechslungsreiches Programm geboten.

Papenburg Kultur präsentiert am Freitag, 4. Oktober, das Nordhümmlinger Acoustic-Pop-Duo Dry Dudes, bestehend aus Erwin Holm (Gesang) und Patrick Schütte (Gitarre). Um 20 Uhr startet in der Stadthalle Papenburg das Release-Konzert des Pop-Duos zum neuen Album. Der Auftritt stellt den Auftakt der darauffolgenden Tournee mit 15 Konzerten in 21 Tagen dar. Konzertkarten sind an der Abendkasse für zwölf Euro erhältlich.

Etwa 60 Kunsthandwerker stellen am Sonntag, 6. Oktober, von 11 bis 18 Uhr ihre Werke in der Stadthalle Papenburg aus. Nach Angaben des Veranstalters bringen die Aussteller den Besuchern ihr Kunsthandwerk näher und lassen sich bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen. Der Eintritt beträgt drei Euro pro Person, Inhaber der EL-Card sowie eine Begleitung bekommen einen Euro Vergünstigung auf den Eintrittspreis. Kinder und Jugendliche bis zum 14. Lebensjahr haben freien Eintritt.

Am Samstag, 5. Oktober, wird um 12 Uhr der Michelmarkt rund um den Alten Turm in Papenburg am Obenende eröffnet. Der Markt endet an diesem Tag mit einem Feuerwerk gegen 20.30 Uhr. Am Sonntag stellen die Autotuner vom Verein "Crazy Ride Emsland" ihre Fahrzeuge auf dem Combi-Parkplatz an der Umländerwiek aus. Mit dem Michelmarkt endet die Kirmessaison in Papenburg.

Ebenfalls am Sonntag findet in der Kesselschmiede Papenburg der Flohmarkt „Madame Floh“ statt. Von 11 bis 16 Uhr können sich die Besucher auf die Suche nach Kleidern, Schuhen, Accessoires und Schmuck machen. Der Eintritt kostet drei Euro, Kinder und Jugendliche bis zum 14. Lebensjahr haben freien Eintritt, ebenso Männer, die ihre Partnerin begleiten.

Am Sonntag gibt der „Overdagkoor“ aus Enschede ein Konzert um 15.30 Uhr in der St.-Antonius-Kirche Papenburg. Der Chor befindet sich anlässlich seines zehnjährigen Jubiläums für drei Tage in Papenburg. Der gemischte Chor besteht aus 60 Sängerinnen und Sängern. Der Eintritt ist frei.

In der Hümmling-Gemeinde Börger wird von Samstag bis Montag Herbstkirmes gefeiert. Am Samstag um 14 Uhr beginnt der Spaß für Kinder. Um 20 Uhr beginnt die „Classic Rock Night“ mit der Band „Swamp“. Der Eintritt beträgt sechs Euro. Am Sonntag startet um 13.30 Uhr am Jagd- und Naturkundehaus an der Neubörger Straße der große Umzug zum Erntedankfest durch den Ort. Am Montag beginnt um 10 Uhr der Viehmarkt.

In der Diskothek Limit in Ihrhove heißt das Motto am Samstag ab 23 Uhr „Freshbeatz takes you to the Limit“. In Dörpen gibt es am Samstag ab 22 Uhr das „Ernte Tank Fest“. Live auf der Bühne werden „Overdrive“ spielen.