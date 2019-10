Papenburg. Mit Farbe haben Unbekannte die Fassade des Gymnasiums an der Russelstraße in Papenburg beschmiert. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Wie die Beamten mitteilen, ereignete sich der Vorfall bereits am Wochenende. Neben der Fassade wurde zudem eine Hauswand und die Pflasterung der Realschule an der Kleiststraße mit Farbe beschmiert. Der Gesamtschaden an beiden Schulen beläuft sich auf einen vierstelligen Betrag. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnufnummer 04961 9260 zu melden.