Papenburg. Zahlreiche Besucher haben sich zu ungewohnter Stunde hinter den Mauern der Papenburger St.-Michael-Kirche eingefunden. Das Obenender Gotteshaus hatte im 150. Gründungsjahr der Pfarrgemeinde zu einer Nacht der offenen Kirche eingeladen und dabei das Thema „Engel“ in den Blickpunkt gerückt.

Vom Einbruch der Dunkelheit bis nach Mitternacht war Bewegung in der unter dem Schutz des Erzengels Michael stehenden Kirche. Im Kerzenschein hatten sich die Teilnehmer und der Öffentlichkeitsausschuss des Pfarrgemeinderates getroffen und in sechs in sich abgeschlossenen Einheiten mit dem Leitsatz des Abends, „Mögen Engel dich begleiten“, auseinandergesetzt.



Altarraum und Kirche waren mit Engelsfiguren und Bildern geschmückt. Bereits im Vorfeld hatten sich Jungen und Mädchen der Kindertagesstätte St. Raphael mit dem Thema auseinandergesetzt und aufgemalt, wie sie sich die Himmelswesen vorstellen.

Bei der nächtlichen Aktion sei es gelungen, in verschiedenen Herangehensweisen und in durchaus kontrovers geführten Diskussionen ein Mysterium aufzubrechen, hieß es vonseiten der Organisatoren. Gab und gibt es Engel, sind die als Boten Gottes titulierten Wesen tatsächlich so, wie in den Schriften beschrieben und welche Aufgaben können ihnen zugerechnet werden? Sind Engel auch in unserem Alltag als religiöse Begleiter und Beschützer erlebbar?

Viele Fragen wurden diskutiert. Als lebhaft und zugleich erlebnisreich bezeichneten mehrere Teilnehmer das außergewöhnliche Angebot. Zufrieden mit der Veranstaltung zeigten sich auch Gemeindereferentin Anke Hildebrand und das Team des Pfarrgemeinderates.

Die Einheiten boten die Möglichkeit, sich auf ein oder mehrere Themen einzulassen. Der Block „Engel der Kulturen“ befasste sich besonders mit den Himmelswesen, wie sie im Islam und im Judentum wahrgenommen und verehrt werden. Während unter dem Begriff „Ein Engel für dich“ das kreative Gestalten im Blickpunkt stand, tasteten sich die Teilnehmenden in der nachfolgenden Einheit anhand von Bilddokumentationen und mit Begleitung von Orgelmusik an die Charaktere der Erzengel Michael, Gabriel und Raphael heran.

Engelsgeschichten, die sowohl dem Alten und dem Neuen Testament als auch der gegenwärtigen Literatur entnommen worden waren, führten zu einem regen Gedankenaustausch. Den Abschluss bildete eine Agape-Andacht mit dem Sprechen von Gebeten im Kerzenlicht. Auch beim Patronatsfest der St.-Michael-Kirche standen Engel im Blickpunkt des Evangeliums und der Predigt.