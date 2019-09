Papenburg. Etwa 60 Kunsthandwerker stellen am Sonntag, 6. Oktober 2019, in der Papenburger Stadthalle im Forum Alte Werft aus.

In der Zeit von 11 Uhr bis 18 Uhr bringen die Aussteller den Besuchern nach Angaben des Veranstalters ihr Kunsthandwerk näher und laden ein, ihnen über die Schulter zu schauen. In der ausgebuchten Stadthalle können die Besucher zudem beobachten, wie verschiedene Materialien von den Ausstellern be- und verarbeitet und in Formen gebracht werden.

Unter anderem werden in Handarbeit hergestellte Dekorationsartikel und fantasievolle Figuren aus Holz angeboten. Selbst entworfene, moderne und ausgefallene Bekleidung aus hochwertigen Stoffen gehören ebenso zum Angebot wie die Schmuckverarbeitung oder die Tiffanyglaskunst.



Der Eintritt für diese Veranstaltung beträgt drei Euro pro Person. Inhaber der EL-Card sowie eine Begleitung bekommen einen Euro Vergünstigung auf den Eintrittspreis. Kinder und Jugendliche bis zum 14. Lebensjahr haben freien Eintritt.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage www.veranstaltungsbuero-grawe.de, auf der Facebook-Seite „GO-Veranstaltungen“ oder unter der Telefonnummer 05481 / 6358.