Papenburg. In der Papenburger Kesselschmiede findet am Sonntag, 6. Oktober, wieder der Flohmarkt "Madame Floh" statt.

Bei dem Format bieten Frauen an ihren Ständen jede Mengen Waren für Frauen an. In den vergangenen Jahren gingen nach Angaben der Veranstaltungsagentur Sparringa aus Leer jeweils mehr als 1000 Besucher bei "Madame Floh" auf die Suche nach Schnäppchen.

Am kommenden Sonntag kann in der Zeit von 11 bis 16 Uhr erneut auf die Suche nach Kleidern, Schuhen, Accessoires und Schmuck gegangen werden. Im vergangenen Jahr waren mehr als 70 Stände und Tische aufgebaut, an denen die Ausstellerinnen gebrauchte, neuwertige oder selbst entworfene Kleidungs- und Schmuckstücke verkauften.

Nähere Informationen gibt es auf der Internetseite madamefloh.de, unter Telefon 0491/9791111 oder per E-Mail an die Adresse info@sparringa-veranstaltungen.de.