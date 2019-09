Zahlreiche Zuschauer feuerten die Parkourteilnehmer auf ihren Oldtimern beim Erntedankfest in Ostenwalde an. Foto: Luisa Reitemeyer

Ostenwalde. Knapp 200 Gäste haben am Wochenende in der Mehrzweckhalle in Ostenwalde am Erntedankfest und gleichzeitiger Jubiläumsfeier zum zehnjährigen Bestehen des Heimatvereins Lahn/Ostenwalde teilgenommen.