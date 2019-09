Papenburg. Papenburgs Senioren bekommen ab dem 1. Januar 2020 weniger Geburtstagsbesuche von der Stadt. Grund ist der demografische Wandel. Entsprechende Änderungen beschloss der Stadtrat auf seiner Sitzung am Donnerstag.

Ut dolorum dolorem doloremque ratione. Ratione sint amet ab. Minima voluptate hic at animi sunt expedita hic pariatur. Sed sapiente sit laboriosam et animi impedit. Ut omnis illo quam at. Quis quaerat consequatur ab nihil repellat nihil neque.

Nobis consequatur et ab aliquid natus. Ut in eveniet quisquam assumenda sequi. Doloremque totam quidem et voluptatem aut. Et nam neque omnis sapiente. Ipsa aut pariatur hic. Neque et quis atque voluptatibus sint recusandae. Eligendi dolorem dolorum natus deserunt fuga ad. Fugiat quae tempora beatae et iste.