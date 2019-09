"Win-Win-Situation" für Schüler und Betriebe an der BBS Papenburg CC-Editor öffnen

An verschiedenen Ständen konnten sich Schüler über die unterschiedlichsten Berufe informieren. Foto: Nele Wessels

Papenburg. Weil inzwischen immer mehr Lehrstellen unbesetzt bleiben, müssen immer mehr Unternehmen aktiv um Auszubildende werben. Deshalb waren auch in diesem Jahr wieder 51 Aussteller bei der Berufsinformationsbörse an den Berufsbildenden Schulen (BBS) in Papenburg vertreten, um die Schüler für sich zu gewinnen.