Papenburg. Im kommenden Jahr gibt es wieder ein NDR2-Papenburg-Festival auf dem Gelände vor der Meyer Werft – zum mittlerweile elften Mal. Hier gibt es Infos zum Termin, den Tickets und den Live-Acts.

Das gemeinsame Festival von NDR2 und Hannover Concerts fand erstmalig 2002 in Papenburg statt. Künstler wie Joe Cocker, Nena, die Scorpions, Ich+Ich, Sunrise Avenue, Cro, Jan Delay, James Blunt und Sarah Connor standen bisher im Verlauf der Festival-Historie im Line-Up. Mit jeweils 25000 Besuchern war das Event in den letzten Jahren immer ausverkauft.

Wann findet das NDR 2 Papenburg Festival 2020 statt?

Das Open-Air-Event findet am Samstag, 5. September 2020, bestätigt, wie in einer Mitteilung nun bekannt wurde. Traditionell dient auch 2020 wieder ein Schiff der Meyer Werft als Kulisse für das Festival. Nach derzeitigem Plan wird es die „Odyssey of the Seas“ sein, die im Herbst 2020 abgeliefert werden soll. Es ist bereits das fünfte Schiff der Quantum-Klasse der amerikanischen Reederei Royal Caribbean Cruises.



Der Luxusliner hat wie die seine Schwesternschiffe Maße von 347 Metern Länge, 41 Metern Breite und 168600 BRZ und ist damit derzeit die zweitgrößte Kreuzfahrtschiffsklasse der Welt. Die „Odyssey of the Seas“ bietet in den 2090 Kabinen an Bord mehr als 4000 Passagieren Platz.

NDR 2 Papenburg Festival 2020: Das sind die Live-Acts

Folgende Künstler wurden bekannt gegeben:

Alvaro Soler

Johannes Oerding

Revolverheld

Lena

NDR 2 Papenburg Festival 2020: Hier gibt es Tickets

Tickets für das kommende NDR2-Papenburg-Festival sind über deinticket.de, hannover-concerts.de, eventim.de, in den Geschäftsstellen der Ems-Zeitung, der Meppener Tagespost und der Lingener Tagespost, sowie in allen weiteren Geschäftsstellen der Neuen Osnabrücker Zeitung erhältlich.

