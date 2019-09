Papenburg. Im kommenden Jahr gibt es wieder ein NDR2-Papenburg-Festival auf dem Gelände vor der Meyer Werft – zum mittlerweile elften Mal. Mit Alvaro Soler ist bereits ein erster Live-Act für das Open-Air-Event am Samstag, 5. September 2020, bestätigt, wie in einer Mitteilung nun bekannt wurde. Tickets sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich.

Sommerhits sind beim NDR2 Papenburg Festival 2020 garantiert, wenn Alvaro Soler auf die Bühne kommt. Mit dem Song „La Cintura“ – der auf YouTube fast 170 Millionen Aufrufe hat – feierte der 28-Jährige im vergangenen Jahr seinen Durchbruch in Südamerika. Seine aktuelle Tour führt ihn folglich dann unter anderem auch nach Mexiko und Chile.

In Europa startete der in Barcelona geborene Sänger bereits vor vier Jahren durch. Seine Debüt-Single „El Mismo Sol“ wurde in mehreren Ländern zum Nummer-Eins-Hit und mehrfach mit Platin ausgezeichnet. Mit der zweiten Single „Sofia“ konnte er diesen Erfolg sogar noch toppen und wurde endgültig zum Shootingstar.

Immer ausverkauft



Das gemeinsame Festival von NDR2 und Hannover Concerts fand erstmalig 2002 in Papenburg statt. Künstler wie Joe Cocker, Nena, die Scorpions, Ich+Ich, Sunrise Avenue, Cro, Jan Delay, James Blunt und Sarah Connor standen bisher im Verlauf der Festival-Historie im Line-Up. Mit jeweils 25000 Besuchern war das Event in den letzten Jahren immer ausverkauft.

(Alles zum NDR-Festival lesen Sie hier.)

"Odyssey of the Seas" als Kulisse

Traditionell dient auch 2020 wieder ein Schiff der Meyer Werft als Kulisse für das Festival. Nach derzeitigem Plan wird es die „Odyssey of the Seas“ sein, die im Herbst 2020 abgeliefert werden soll. Es ist bereits das fünfte Schiff der Quantum-Klasse der amerikanischen Reederei Royal Caribbean Cruises.

Der Luxusliner hat wie die seine Schwesternschiffe Maße von 347 Metern Länge, 41 Metern Breite und 168600 BRZ und ist damit derzeit die zweitgrößte Kreuzfahrtschiffsklasse der Welt. Die „Odyssey of the Seas“ bietet in den 2090 Kabinen an Bord mehr als 4000 Passagieren Platz.

Anzeige Anzeige

Ticket-Vorverkauf gestartet

Tickets für das kommende NDR2-Papenburg-Festival sind über deinticket.de, hannover-concerts.de, eventim.de, in den Geschäftsstellen der Ems-Zeitung, der Meppener Tagespost und der Lingener Tagespost, sowie in allen weiteren Geschäftsstellen der Neuen Osnabrücker Zeitung erhältlich.

(Weiterlesen: NDR-Festival bei der Meyer Werft kehrt zu Zweijahres-Rhythmus zurück)