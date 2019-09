Beim vergangenen Stadtteilforum Obenende holten sich die Verkehrsplaner Anregungen aus der Bevölkerung. Archivfoto: Insa Pölking

Papenburg/Aschendorf. „Im vergangenen Jahr haben wir gefragt, wo der Schuh drückt. In diesem Jahr wollen wir erste Lösungen besprechen, um den Verkehr in Papenburg besser zu lenken und zu steuern“, sagt Jürgen Rautenberg. Papenburgs Stadtbaurat lädt darum erneut zu zwei Stadtteilforen am Obenende und in Aschendorf ein.